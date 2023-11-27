В Новороссийске девушку смыло под машину огромной волной

Отмечается, что девушку вытащили и она не пострадала.
По словам местных, сильнейший ветер разнес конструкции на пляжах, и море вынесло все на проезжую часть.
Ранее сообщалось, что несколько турецких городов затопило из-за урагана.
Девушку из Новороссийска смыло огромной волной под машину во время мегашторма, сообщает Shot.
Отмечается, что девушку вытащили и она не пострадала.
По словам местных, сильнейший ветер разнес конструкции на пляжах, и море вынесло все на проезжую часть.
Ранее сообщалось, что несколько турецких городов затопило из-за урагана.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter