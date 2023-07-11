13 июля
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Происшествия

В Новокузнецке утонул водолаз

В Новокузнецке в реке Кондома было обнаружено тело мужчины. Об этом сообщает СУ СК по Кемеровской области.

Аквалангист. Водолаз. Погружение.
Аквалангист. Водолаз. Погружение.
СС0

Вечером 8 июля в полицию обратился мужчина с сообщением о том, что в реке Кондома утонул человек.

Дело в том, что мужчина не смог дозвониться до своего друга. Он поехал на местную реку, где предположительно должен был находиться его товарищ.

На расстоянии около 10 м мужчина обнаружил буек, к которому крепилась трубка для дыхания. Заподозрив что-то неладное, мужчина вызвал спасателей, которые подняли с дна реки тело.

Известно, что 53-летний мужчина приехал на местную реку для занятий глубоководным плаваньем. Он был одет в водолазный костюм.

Следует отметить, что выбранное им место было не приспособлено для плаванья. О большой глубине водоема предупреждали различные специальные приспособления.

На сегодняшний день органами Следственного комитета по Кемеровской области проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее за неделю в Новосибирске утонуло семь человек.

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