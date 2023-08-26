В недружественной стране убили 40 северных оленей, пересекавших госграницу с Россией

В Норвегии убили 40 из 42 оленей, которые вернулись после выпаса в России.

Северных оленей ликвидировали, опасаясь, что животные вернутся на российскую территорию, сообщает AP.

А Россия уже направила два иска о компенсации, указывает Lenta/ru. Дело в том, что эти северные олени облюбовали в свое время российский заказник и съели там ягель, уничтожили кустарники. Копытами вытоптали почву.

В общей сложности мурманский заповедник «Пасвик» потребовал от Норвегии 47 млн норвежских крон (около 420 млн рублей) в качестве компенсации из-за 40 северных оленей.

Они находились на территории заповедника два месяца. И нанесли ущерб местной природе, уверены российские специалисты.

Что произошло

Миграция оленей случилась в декабре 2022 года. Олени перешли границу по замерзшей реке Паз. Животных засекли фотоловушки.

А в начале 2023 года олени перешли обратно в Норвегию. Директор заповедника Наталья Поликарпова пояснила — олени домашние, принадлежат оленеводам.

На восстановление уйдут годы

Ранее браконьеры разделались с северными оленями в алтайском заповеднике. Останки убитых северных оленей обнаружили 20 марта во время экспедиции к зимним местообитаниям лесного зверя.

Известно, что северный олень - доверчивый вид. Животное подпускает к себе человека очень близко. Этим браконьеры и воспользовались, расстреляв стадо, пасущееся на пограничном хребте.

Госинспекторы заповедника собрали доказательства нарушений и обратились в полицию.