2 сентября
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Происшествия

В Москве задержали около 60 самолетов

Столичные аэропорты временно не принимают и не выпускают самолеты. Задержано около 60 рейсов.

Самолет.
Самолет.
unsplash.com

Число задержанных рейсов во "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" составляет 59, передают РИА Новости.

По информации Telegram-канала BAZA, в столичных аэропортах объявлен план "Ковер".

План &quot;Ковер&quot; объявили в столичных аэропортах
План "Ковер" объявили в столичных аэропортах
Telegram-канал BAZA

По предварительным данным, это может быть связано с атакой беспилотников. По данным Telegram-канала Mash, накануне вечером 30 августа сбили два украинских БПЛА самолентного типа сбили в Брянске в районе телецентра.

Также взрывы раздались в Крыму, в восточной части республики, вблизи Феодосии. По информации Mash, ВСУ попытались атаковать аэродром Кировское в Феодосии авиационной ракетой. Силами ПВО ее удалось сбить в полете.

Ранее масштабную атаку беспилотников отразили в несколько российских регионах в ночь с 29 на 30. Дроны атаковали аэропорт Пскова. Также сбили дроны в Брянской, Орловской, Рязанской и Калужской областях, над Рузским районом Подмосковья и в районе Севастопольской бухты.

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