14 июля
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Происшествия

В Москве задержали блогера-трансгендера за изготовление порнографии

На юге Москвы задержали известного блогера-трансгендера Хилми. Его подозревают в изготовлении и распространении порнографии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Наручники. Преступник
Наручники. Преступник
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Источник сообщает, что блогер также работает продюсером другого медийного трансгендера, Даши Корейки.

Хилми заявил, что не помнит, какую статью ему вменяют. Он объяснил правоохранителям, что публикует исключительно треш-контент для определенной аудитории.

Известно, что обратить внимание на блогера попросила Екатерина Мизулина. Для этого она обращалась в прокуратуру Москвы и лично к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

Правоохранители завели уголовное дело по ст. 242. Хилми грозит до шести лет тюрьмы.

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