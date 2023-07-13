В Москве задержали блогера-трансгендера за изготовление порнографии

На юге Москвы задержали известного блогера-трансгендера Хилми. Его подозревают в изготовлении и распространении порнографии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash .

Источник сообщает, что блогер также работает продюсером другого медийного трансгендера, Даши Корейки.

Хилми заявил, что не помнит, какую статью ему вменяют. Он объяснил правоохранителям, что публикует исключительно треш-контент для определенной аудитории.

Известно, что обратить внимание на блогера попросила Екатерина Мизулина. Для этого она обращалась в прокуратуру Москвы и лично к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

Правоохранители завели уголовное дело по ст. 242. Хилми грозит до шести лет тюрьмы.

Ранее в Барнауле заставили нагадившего в лифте мужчину убирать все своей футболкой.