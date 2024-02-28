29 февраля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

В Москве студента хотели ограбить, но в итоге изнасиловали

Студент из Москвы познакомился с девушкой в боте "Дайвинчик", но встреча закончилась для парня изнасилованием.

Школьник. Подросток.
Школьник. Подросток.
СС0

В знакомств боте "Дайвинчик" 17-летний студент познакомился с девушкой, которая при первой встрече позвала его к себе домой. В подъезде его ударили по голове и сказали, что его спутница, оказывается, занята, сообщает Baza.

На одном ударе встреча не закончилась, ведь друг девушки вывез его лесопарковую зону "на разговор". Там к ним присоединился еще один злоумышленник, они отвели пострадавшего вглубь леса, отобрали телефон и потребовали отдать все деньги.

Когда преступники выяснили, что у их "собеседника" с собой лишь 100 рублей, они решили его изнасиловать. Парня поставили на колени и заставили заняться оральным сексом с парнем. Второй снимал все это на камеру. Спустя некоторое время злоумышленники ушли.

В настоящее время по этому факту возбуждено уголовное дело, а также разыскиваются два парня азиатской внешности и девушка 15-16 лет.

Ранее сообщалось, что в Сибири задержали учителя, который домогался 11-летнего мальчика.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость