15 октября
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Происшествия

В Москве студент впал в кому во время поездки на аттракционе

Во время катания ему стало плохо, а когда аттракцион остановился, парень уже был в состоянии клинической смерти.

Карусель. Аттракцион.
Карусель. Аттракцион.
Открытые источники в Интернете

Как сообщает SHOT, 18-летний студент колледжа решил повеселиться с друзьями в парке "Остров мечты". Решили пойти на одну из самых страшных горок - "Полёт в тоннеле" (поезд мчится по "убежищу черепашек-ниндзя" на скорости 80 км/ч с мёртвыми петлями и подъёмами на высоту 24 метра).

Как рассказывает мать пострадавшего, в темном туннеле парень проглотил язык. После остановки аттракциона, сотрудники постарались реанимировать парня, а после вызвали скорую помощь.

Прибывшие медицинские сотрудники констатировали у парня отек мозга и внезапную клиническую смерть.

Сейчас студент находится в реанимации. Его состояние оценивают как тяжелое. Выясняется что именно спровоцировало такие последствия, ведь парень раньше на здоровье не жаловался.

Ранее в Новосибирске семь человек оказались в ловушке аттракциона.

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