В Москве мужчина потерял 1 млн рублей в банкомате

Молодой человек положил деньги в банкомат, чтобы погасить ипотеку, но в банк они не дошли.

Как сообщает SHOT, банкомат не внес наличные мужчины и их украл человек, который подошел следом.

35-летний житель столицы внес два млн рублей, но банкомат принял только один. Мужчина попытался внести деньги снова, но не проследил за окончанием операции и ушел из ТЦ.

Спустя время ему на телефон пришло сообщение, что деньги так и не были внесены. Он побежал к банкомату, но денег конечно же, не оказалось. Наличные забрал неизвестный и скрылся.

Пострадавший обратился в полицию, теперь вора ищут.

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