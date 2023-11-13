14 ноября
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Происшествия

В Москве мужчина потерял 1 млн рублей в банкомате

Молодой человек положил деньги в банкомат, чтобы погасить ипотеку, но в банк они не дошли.

Деньги.
Деньги.
altapress.ru

Как сообщает SHOT, банкомат не внес наличные мужчины и их украл человек, который подошел следом.

35-летний житель столицы внес два млн рублей, но банкомат принял только один. Мужчина попытался внести деньги снова, но не проследил за окончанием операции и ушел из ТЦ.

Спустя время ему на телефон пришло сообщение, что деньги так и не были внесены. Он побежал к банкомату, но денег конечно же, не оказалось. Наличные забрал неизвестный и скрылся.

Пострадавший обратился в полицию, теперь вора ищут.

Ранее в Новосибирской области подросток вымогал деньги со страницы своей бабушки.

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