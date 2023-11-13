В Москве мужчина потерял 1 млн рублей в банкомате

Как сообщает SHOT, банкомат не внес наличные мужчины и их украл человек, который подошел следом.
35-летний житель столицы внес два млн рублей, но банкомат принял только один. Мужчина попытался внести деньги снова, но не проследил за окончанием операции и ушел из ТЦ.
Спустя время ему на телефон пришло сообщение, что деньги так и не были внесены. Он побежал к банкомату, но денег конечно же, не оказалось. Наличные забрал неизвестный и скрылся.
Пострадавший обратился в полицию, теперь вора ищут.
Ранее в Новосибирской области подросток вымогал деньги со страницы своей бабушки.