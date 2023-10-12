15 октября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

В Москве бабушка избила внучку во время подготовки домашнего задания

У девочки никак не получалось выполнить задание, поэтому пенсионерка вышла из себя и набросилась на внучку.

Ребенок, страх
Ребенок, страх
СС0

"Baza" поделилась новым воспитательным методом от 63-летней москвички. Женщина забрала ребенка из школы и они направились домой, где девочка отказалась обедать.

После обеда бабушка решила проверить домашнее задание внучки, где нашла много ошибок. Тогда у пенсионерки сдали нервы и по словам ребенка, она начала бить ее по лицу, затем повалила на кровать и продолжила избиение.

Раскрылось это, когда девочку приехала забирать мама. Она обнаружила на лице ребенка синяки и повела ее в больницу, где сотрудники, узнав о побоях, сообщили в полицию.

Ранее мы рассказали о том, как школьник украл у родителей деньги и проиграл их в казино.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость