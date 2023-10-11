В Москве между столкнувшимися поездами зажало машиниста

Также сейчас устанавливают обстоятельства произошедшего.
Есть сообщения о двух пострадавших. Людей просят экстренно покинуть станцию. Внутри задымление.
Поезда столкнулись на южном участке Люблинско-Дмитровской линии.
На место столкновения поездов направили около 20 машин скорой помощи, сообщает 112.
Также сейчас устанавливают обстоятельства произошедшего.
Есть сообщения о двух пострадавших. Людей просят экстренно покинуть станцию. Внутри задымление.
Поезда столкнулись на южном участке Люблинско-Дмитровской линии.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter