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Происшествия

В Крыму сбили 11 беспилотников - они попали в склад боеприпасов и повредили жилой дом

В небе над Крымом сбили 11 беспилотников 24 июля. Один из них попал в склад боеприпасов, а другом повредил жилой частный дом. Об этом сообщает глава Республики Сергей Аксенов, передают РИА Новости.

Военный дрон, беспилотник.
Военный дрон, беспилотник.
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Беспилотники были сбиты силами ПВО и подавлены средствами РЭБ.

По словам Аксенова, один БПЛА попал в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломки сбитого дрона повредили частный дом в Кировском районе.

На местах происшествий работают спецслужбы. По словам главы региона, предварительно пострадавших в результате ЧП на складе в Крыму нет.

Аксенов добавил, что началась эвакуация населения близлежащих сел в радиусе 5 км от места ЧП в Джанкойском районе.

В целях безопасности перекрыли движение по железной дороге в данном районе и автомобильной трассе Джанкой-Симферополь.

Ранее два беспилотника попытались атаковать Москву утром. В результате атаки пострадала высотка на проспекте Лихачева, а также ближайшие здания, включая жилые дома на проспекте Комсомольский.

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