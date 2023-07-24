В Крыму сбили 11 беспилотников - они попали в склад боеприпасов и повредили жилой дом

Беспилотники были сбиты силами ПВО и подавлены средствами РЭБ.
По словам Аксенова, один БПЛА попал в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломки сбитого дрона повредили частный дом в Кировском районе.
На местах происшествий работают спецслужбы. По словам главы региона, предварительно пострадавших в результате ЧП на складе в Крыму нет.
Аксенов добавил, что началась эвакуация населения близлежащих сел в радиусе 5 км от места ЧП в Джанкойском районе.
В целях безопасности перекрыли движение по железной дороге в данном районе и автомобильной трассе Джанкой-Симферополь.
Ранее два беспилотника попытались атаковать Москву утром. В результате атаки пострадала высотка на проспекте Лихачева, а также ближайшие здания, включая жилые дома на проспекте Комсомольский.