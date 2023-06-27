27 июня
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Происшествия

В Крыму неизвестные повредили железнодорожные пути

В Кировском районе Республики Крым повреждены железнодорожные пути, сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Железная дорога.
Железная дорога.
pixabay.com

Пострадавших нет, на месте работают профильные службы, указывает Керчь.ФМ. Задержаны два поезда дальнего следования и две пригородные электрички, сообщает ТАСС.

Ремонтные работы ориентировочно займут от четырех до восьми часов.

Аксенов призвал жителей и гостей полуострова соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Ранее поезд сошел с рельсов в Крыму из-за взрывного устройства. Предварительно, произошел взрыв. О пострадавших неизвестно. Движение поездов приостановлено.

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