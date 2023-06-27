В Крыму неизвестные повредили железнодорожные пути

Пострадавших нет, на месте работают профильные службы, указывает Керчь.ФМ. Задержаны два поезда дальнего следования и две пригородные электрички, сообщает ТАСС.
Ремонтные работы ориентировочно займут от четырех до восьми часов.
Аксенов призвал жителей и гостей полуострова соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
Ранее поезд сошел с рельсов в Крыму из-за взрывного устройства. Предварительно, произошел взрыв. О пострадавших неизвестно. Движение поездов приостановлено.