В Красноярске в семье сыроедов умерла двухлетняя дочь

Молодые родители не кормили детей белковыми продуктами и лечили нетрадиционной медициной. В апреле их младшая дочь заболела, но семья не спешила обращаться в больницу и занималась самолечением. Через два дня малышка умерла.

По данным Kras Mash, Света и Денис Жителевы были фанатами теории "живых масел", поэтому не употребляли в пищу молочку, мясо и рыбу. Все, чем питалась семья на фото.

Семья Жителевых. Kras Mash.

В 2019 начали домашнее производство сыродавленного масла. В соцсетях проповедовали его пользу и правильность нетрадиционного лечения. Свою продукцию испытывали на детях.

Родители быстро прикрыли свою лавочку, когда в апреле у них заболела младшая дочь, а спустя два дня самоврачевания девочка умерла. У нее диагностировали анемию, хроническое расстройство питания, коронавирус и отставание в развитии. После смерти девочки родители-веганы развеяли ее прах и призвали малышку к возрождению.

На Жителевых возбуждено два уголовных дела, но две их дочки пока проживают с ними. Органы опеки собираются ограничить семью в правах.

Судя по социальным сетям матери, смерть малышки никак не повлияла на их жизнь, семья продолжает вести веганский образ жизни, напитываться энергией воздуха, воды и растительной пищи.

Как оказалось, девочка была рождена дома, в ванной. Ни ее, ни других девочек в больницу родители не водили.

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