Как сообщают следственные органы, рано утром на улице обнаружили тело 42-летнего мужчины с огнестрельными ранениями.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что все произошло во время утренней пробежки.

Предварительно, убийца сделал несколько выстрелов и скрылся. Мотивы преступления выясняют, подозреваемых устанавливают.

Известно, что Ржицкий был капитаном 2-го ранга и бывшим командиром подлодки "Краснодар".

Возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее из-за разрушения Каховской ГЭС в низовьях Днепра произошла экологическая катастрофа.