5 марта
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Происшествия

В Краснодаре предпринимателя застрелили за семь млн рублей

Убийца задолжал предпринимателю семь млн рублей, чтобы не возвращать долг, он решил с ним расправиться.

Предпринимателя застрелили в Краснодаре.
Предпринимателя застрелили в Краснодаре.
Telegram-канал "112"

Предприниматель из Нигера занял Андранику Григоряну семь млн рублей под залог дома, но долг ему так и не вернулся, сообщает "112".

Чтобы не возвращать деньги, Григорян решил убить мужчину. Он сделал это в центре Краснодара.

Преступник подкараулил жертву у кафе в центре Краснодара и дважды выстрелил в него из охотничьего ружья. Он перезарядил оружие и выстрелил еще раз.

Но у злоумышленника вовремя проснулась совесть, по этой причине Григорян сам позвонил в полицию и сдался.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае вандалы разбили мемориальную доску памяти расстрелянных.

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