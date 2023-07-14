В коробках с надписями "охлажденное мясо" хранят трупы людей, заявил депутат

Парламентарий подписал снимок: "Самарской области — тела умерших хранят вповалку в гаражах в коробках с надписями (!) «Охлажденное мясо». Так работают частные морги. Никаких вопросов у властей региона этот ужас не вызывает."

После чего последовала мгновенная реакция от губернатора региона Дмитрия Азарова. он созвонился с начальником областного главка МВД и начато разбирательство. И пообещал держать это дело на кнтроле.

Между тем председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил главе самарского управления доложить о ходе проверки по факту халатности сотрудников ритуального агентства.

Стоит отметить, что новые методы хранения покойных обнаружила журналистка Ксения Штефан.

Ранее алтайская прокуратура проверяла морг в Славгороде после видео с телами на входе. А в Хакасии жители района попросили подарить им морг, а чиновники ответили, что морг еще «нужно заслужить».