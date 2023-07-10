В Китае мужчина с ножом напал на детский сад - погибло шесть человек

Мужчина с ножом напал на детский сад в юго-восточной провинции Китая Гуандун. Погибло шесть человек и пострадал один. Об этом сообщает РБК .

Нападение было совершено на детский сад в уезде Ляньцзян 10 июля. Через 20 минут после атаки полиция задержала 25-летнего мужчину по фамилии Ву.

В результате происшествия погибли один учитель, двое родителей и трое воспитанников.

Полиция назвала произошедшее случаем «преднамеренного нападения».

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