В Калужской области похитили восьмилетнюю девочку

Неизвестные украли девочку и требуют от матери 1,5 млн рублей в крипте. В настоящее время вся городская полиция ищет ребенка.

SHOT сообщает, что второклассница приехала в г. Козельск на школьном автобусе. Ничего не предвещало беды, ведь девочка с остальными детьми направилась по домам.

Школьнице оставалось немного до дома, но она так и не пришла. Мать испугалась и стала звонить дочери, телефон у нее был отключен.

Напуганная женщина искала ребенка самостоятельно до вечера, но потом получила сообщение от неизвестного. Похититель сообщил, что девочка у них и матери необходимо перевести 1,5 млн рублей на указанный счет, тогда ребенка вернут.

Похитители также не советовали женщине обращаться к правоохранителям, но обеспокоенная мать ослушалась и сообщила об этом в полицию.

В настоящее время сотрудникам разослали ориентировки, девочку ищут. К поискам подключены волонтеры, а местный следком возбудил уголовное дело о похищении ребенка.

Также источник отметил, что в причастности к похищению девочки подозревают ее отца, несмотря на то, что он сейчас находится в колонии.

Помимо этой, есть версия, что к похищению второклассницы, наоборот, может быть причастен кто-то из жертв ее отца-мошенника.

Ранее мы сообщали о пропаже 15-летней девочки.