13 ноября
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Происшествия

В ходе драки в торговом центре россиянин упал между эскалаторами

В торговом центре Санкт-Петербурга нетрезвый мужчина в ходе драки столкнул в щель между эскалаторами своего оппонента, сообщает 47.news.

Драка. Конфликт.
Драка. Конфликт.
CC0

Мужчины вышли из бара выяснять отношения в холл возле эскалаторов.

Завязалась драка. В какой-то момент один из участников потасовки сел на металлическое ограждение и после серии ударов упал между двумя эскалаторами с высоты третьего этажа, указывает Газета.Ru.

Пострадавшего в тяжелом состоянии с многочисленными травмами доставили в реанимацию.

Второго участника потасовки задержали сотрудники Росгвардии на выходе из ТЦ.

Ранее в Барнауле произошла драка около ночного клуба.

Молодые люди, находясь в нетрезвом виде, устроили конфликт возле ночного клуба.

Также они попытались завязать драку с сотрудниками полиции, приехавшими на вызов.

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