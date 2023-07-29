1 августа
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Происшествия

В горах нашли тело альпиниста, пропавшего 37 лет назад

В Альпах нашли останки немецкого альпиниста, пропавшего 37 лет назад.

Альпинисты и очень много снега.
Альпинисты и очень много снега.
СС0

Тест ДНК подтвердил — найденное тело принадлежало альпинисту, исчезнувшему в 1986 году неподалеку от горы Маттерхорн, пишет Independent.

Останки нашли после таяния ледников. Останки обнаружили два альпиниста во время похода вдоль ледника Теодул.

Они нашли ботинок с красными шнурками и крепления, указывает РБК. Полиция не предоставила подробностей о личности пропавшего и об обстоятельствах его гибели.

Ранее в Альпах погибла чемпионка мира по ски-альпинизму.

Туристов, которые были на вершине, пришлось эвакуировать. Из-за увиденного они не справились с эмоциями и не смогли выбраться самостоятельно.

Также на Алтае альпинист покорил Белуху, поскользнулся на обратном пути и умер.

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