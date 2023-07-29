В горах нашли тело альпиниста, пропавшего 37 лет назад

Тест ДНК подтвердил — найденное тело принадлежало альпинисту, исчезнувшему в 1986 году неподалеку от горы Маттерхорн, пишет Independent.
Останки нашли после таяния ледников. Останки обнаружили два альпиниста во время похода вдоль ледника Теодул.
Они нашли ботинок с красными шнурками и крепления, указывает РБК. Полиция не предоставила подробностей о личности пропавшего и об обстоятельствах его гибели.
Ранее в Альпах погибла чемпионка мира по ски-альпинизму.
Туристов, которые были на вершине, пришлось эвакуировать. Из-за увиденного они не справились с эмоциями и не смогли выбраться самостоятельно.
Также на Алтае альпинист покорил Белуху, поскользнулся на обратном пути и умер.