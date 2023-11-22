23 ноября
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Происшествия

В гараже вагнеровец застрелил знакомого

В Новосибирской области суд отправил под арест вагнеровца, который застрелил своего знакомого из охотничьего ружья, пишет НГС.

Винтовка. Ружье. Стрельба.
Винтовка. Ружье. Стрельба.
СС0.

Обвиняемый пил в гараже с ранее знакомым ему мужчиной и застрелил его. С места происшествия изъяли дробь.

Арестованный мужчина — вагнеровец, вернулся с СВО в сентябре 2023. Выяснилось, что он неоднократно судим за кражи, разбои и грабежи.

Материалы дела переданы в региональный Следственный комитет.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае бойцы ЧВК "Вагнер" получают удостоверения ветеранов СВО. Дело в том, что бойцы частных военных компаний также смогут пользоваться льготами, сообщает региональное отделение фонда "Защитники Отечества".

В Министерстве обороны РФ приняли решение о выдаче удостоверений ветеранов СВО бойцам ЧВК "Вагнер".

Сейчас в Алтайском крае собирают необходимые документы, чтобы направить их в ведомство.

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