В ДТП на остановке погиб представитель творческого объединения "Современники"

Тимошенко Александр Прокопьевич родился в Романовском районе. Он окончил Тюменское высшее военно-инженерное училище, участвовал в войне в Афганистане, награжден орденом Красной звезды. Работал журналистом, учителем.
Под его руководством газифицировали Власихинский микрорайон. 10 лет назад он основал там литературное кафе – открытую творческую площадку под названием «Современники».
13 октября Александр Тимошенко стоял на остановке с коллегами из «Современника». За час до трагедии в администрации Железнодорожного района он пел на концерте ко Дню пожилого человека.
На момент гибели ему было 68 лет.
Ранее после ДТП на проспекте Строителей возбудили уголовное дело.