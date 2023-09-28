28 сентября
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Происшествия

В домах выбило стекла, людей завалило обломками в своих спальнях после взрыва на складе в Ташкенте

В Ташкенте произошел взрыв на складе 28 сентября.

Последствия взрыва.
Последствия взрыва.
Baza

Количество пострадавших до сих пор неизвестно, однако местные СМИ сообщают, что больницы забиты до отказа. На месте работают практически все кареты скорой помощи, пожарные.

В ближайших домах не только выбило стекла, людей завалило в своих спальнях обломками.

Nova24.uz сообщает, что людей эвакуируют, пострадавших госпитализируют.

Сообщается, что пожар локализован. Однако из окон до сих пор видно огонь, сообщают Shot и Baza.

Примерно в двух километрах от эпицентра взрыва находится ташкентский аэропорт На складе находилось много его работников.

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