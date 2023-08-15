16 августа
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Происшествия

В черте российского аэродрома рухнул самолет

Накануне при выполнении тренировочного полета во время захода на посадку потерпел крушение самолет Л-39 учебного авиаполка, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ.

Самолет в небе.
Самолет в небе.
СС0

Самолет упал в черте аэродрома. Разрушений и пострадавших на земле нет.

Предварительно, погиб один пилот.

Устанавливаются причины произошедшего.

Л-39 предназначен для подготовки летного состава. Разработан в Чехословакии в конце 1960-х годов, серийно производился до 1999-го.

Ранее сообщалось, как дети выжили в крушении самолета и 16 дней жили в джунглях одни.

На борту самолета находились семь человек - трое взрослых и четверо детей. Взрослые погибли.

Четверо детей чудом выжили. В джунглях оказалась 13-летняя девочка со своими младшими братьями. Возраст мальчиков составлял 9 лет, 4 года и 11 месяцев.

Дети самостоятельно строили шалаши из листьев и палок - их скрепляли резинками для волос. В течение 16 дней они питались фруктами и детским питанием.

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