В Бийске затопило городские пляжи из-за новой волны половодья.

Спасатели не считают, что ситуация критичная. Они успокаивают бийчан тем, что подобное явление происходит ежегодно.
Из-за паводка закрыли вход на городские пляжи, а ситуацию в целом контролируют профильные ведомства.
По словам специалистов, скоро половодье закончится: уровень воды в Бии упадет, она перестанет негативно влиять на Обь.
В этом явлении можно найти даже плюсы. Например, такое количество воды поможет очистить песчаное дно естественным путем.
Ранее прибрежные участки Телецкого озера залило водой.