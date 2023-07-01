В Бийске водитель "Жигулей" хотел скрыться с места ДТП, но улетел в кусты

В Бийске произошло сразу два ДТП - одно за другим. Водитель "Жигулей" столкнулся с иномаркой, попытался скрыться и улетел в кусты. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Судя по опубликованным кадрам, водитель "ВАЗ 2106" въехал в задний бампер иномарки. В результате ДТП часть кузова пострадавшего автомобиля отвалилась.

Виновник аварии попытался скрыться с места происшествия. Однако далеко уехать не смог. В частном секторе жилых домов водитель улетел в кусты.

Правоохранителям предстоит установить причины и обстоятельства происшествия. Информации о пострадавших нет.

Жители Бийска отметили, что карма настигнет всегда и везде.

Ранее смертельная авария с участием автобуса произошла в Бийске рано утром.

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