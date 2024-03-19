20 марта
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

В Бийске школьники пострадали от перцового баллончика

Кто-то из учеников пронес перцовый баллончик в бийскую школу. Там же он его и распылил, детям потребовалась помощь медиков, сообщает «Катунь 24».

Газовый баллончик.
Газовый баллончик.
lifun.ru

Два ребенка пострадали, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести в детскую городскую больницу.

Однако медики отметили, что их жизни ничего не угрожает. Но они не исключают, что количество обратившихся может увеличиться.

Специалисты отметили, что перцовый баллончик вызывает не только дискомфортные ощущения, но и серьезную опасность для глаз и может вызвать ожог роговицы.

Ранее сообщалось, что барнаульский таксист распылил пассажирке в лицо перцовый баллончик.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость