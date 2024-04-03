В Бийске ребенок упал в автобусе и сломал ногу

Мать и ребенок ехали на общественном транспорте в детский сад. Когда они встали, чтобы выйти на остановке, автобус резко остановился. Горожане отлетели от выхода на середину салона, и мать упала на малыша.
Известно, что водитель автобуса нужную остановку проигнорировал.
У ребенка диагностировали перелом бедра со смещением.
По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка по факту случившегося.
Ранее в Алтайском крае на пожаре погибли три ребенка.
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