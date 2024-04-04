В Бийске после застолья двое мужчин оказались без телефонов

Пострадавший сообщил, что вечером он решил весело провести время в компании малознакомых людей. Бийчане общались, употребляя спиртные напитки.
Но на утро квартиры мужчина, который являлся хозяином квартиры, обнаружил пропажу телефона. Свой гаджет не нашла и подруга пострадавшего.
Ущерб составил более 40 тыс. рублей. Правоохранителям удалось установить личность злоумышленника.
Им оказался 31-летний житель Бийска, который признался в содеянном и рассказал, что уже продал гаджеты неизвестным, а деньги уже потратил на свои нужды.
По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 статьи 158 УК РФ. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее сообщалось, что бийчанин украл аппарат для лазерной эпиляции из бьюти-студии.
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