В Бийске нашли тело младенца в уличном туалете

Тело новорожденного обнаружили в яме уличного туалета на участке на ул. Приречной, сообщают " Известия " со ссылкой на источник.

Мертвого ребенка нашел местный житель, который приехал в гости к матери.

Когда мужчина зашел в уличную уборную и увидел труп младенца, он сразу вызвал правоохранителей.

Мать утверждает, что за день до этого к ней приезжали гости - взрослая женщина, ее дочь с мужем и двумя маленькими детьми.

Причину смерти новорожденного установить не удалось. Как и то, причастны ли к преступлению приезжавшие родственники.

Пока правоохранители возбудили уголовное дело по статье за убийство новорожденного и выясняют детали случившегося.

Ранее в Новосибирской области мужчину обвинили в жестоком избиении девятилетней падчерицы.