13 июля
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Происшествия

В Бийске нашли тело младенца в уличном туалете

Тело новорожденного обнаружили в яме уличного туалета на участке на ул. Приречной, сообщают "Известия" со ссылкой на источник.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Мертвого ребенка нашел местный житель, который приехал в гости к матери.

Когда мужчина зашел в уличную уборную и увидел труп младенца, он сразу вызвал правоохранителей.

Мать утверждает, что за день до этого к ней приезжали гости - взрослая женщина, ее дочь с мужем и двумя маленькими детьми.

Причину смерти новорожденного установить не удалось. Как и то, причастны ли к преступлению приезжавшие родственники.

Пока правоохранители возбудили уголовное дело по статье за убийство новорожденного и выясняют детали случившегося.

Ранее в Новосибирской области мужчину обвинили в жестоком избиении девятилетней падчерицы.

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