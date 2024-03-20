В Бийске начался пожар из-за того, что ребенок играл в телефон на зарядке

Телефон заряжали на кухне, там и загорелись первые вещи. Три человека эвакуировались самостоятельно, но в одной из комнат квартиры осталась пожилая женщина. Двое человек на втором этаже из-за задымления в подъезде боялись выйти и ждали помощи пожарных.
Всех удалось вывести из дома. Женщину доставили в бийскую больницу №2.
Выяснилось, что пожар произошел из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования. Ребенок играл телефоном на зарядке, из-за чего воспламенился удлинитель.
Ранее altapress.ru рассказывал, как многодетная семья из Новоалтайска потеряла фамильный дом в пожаре.
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