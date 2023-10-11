В Бийске бывшего прокурора признали виновным в мошенничестве

Дело бийского экс-прокурора рассмотрели и назначили ему штраф в размере 450 тыс. рублей, сообщает " Бийский рабочий ".

Известно, что прокурор получал вознаграждения за помощь в некоторых проектах.

Так, он беспроблемно принял работ у подрядчика, и тот помог ему в строительстве бани, а также передал деньги в 150 размере тыс. рублей

За это прокурор обещал помочь организации в получении заказов, хотя на самом деле такими полномочиями не обладал.

Ему назначили штраф в размере 450 тыс. рублей и запретили 2,5 года занимать в госорганах должности с организационно-распорядительными функциями.

Ранее известный барнаульский юрист рассказал о странностях дела побега экс-директора риэлторской фирмы с горой денег и клиентов.