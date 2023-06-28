В Барнауле жильцов пятиэтажки разбудил пожар в соседней квартире

Рано утром начался пожар в одной из квартир в пятиэтажном доме в Барнауле 28 июня. Об этом сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожар в пятиэтажке в Барнауле

Пожар начался в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома по проспекту Строителей.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, квартира была охвачена пламенем. Дым от огня заполонил подъезд.

"Включившись в аппараты на сжатом воздухе, звенья газодымозащитной службы приступили к разведке и эвакуации людей, одновременно был подан ствол на тушение огня", - сообщают в ведомстве.

Звенья газодымозащитной службы спасли трех человек. Один из них госпитализирован - он отравился продуктами горения.

С огнем боролись 12 человек личного состава, три автоцистерны и автолестница.

Ранее магазин "Суши Wok" загорелся ночью в Барнауле. Пожарные эвакуировали двух взрослых и ребенка.