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Происшествия

В Барнауле заставили нагадившего в лифте мужчину убирать все своей футболкой

Барнаульцы заставили мужчину вытирать свои фекалии в лифте 11 июля, передает "Инцидент Барнаул".

Мужчина нагадил в лифте.
Мужчина нагадил в лифте.
"Инцидент Барнаул"

Сперва жильцы домов, расположенных неподалеку от проезда Северный Власихинский, заметили хулигана, онанирующего на детской площадке.

Но мужчина на этом не остановился. Он зашел в подъезд и испражнился в лифте.

Разгневанные жильцы решили проучить мужчину и заставили его вытирать пол собственной одеждой.

Мужчина нагадил в лифте.
Мужчина нагадил в лифте.
"Инцидент Барнаул"

На кадрах заметно, как нарушитель снимает возле лифта футболку, сворачивает в комок и начинает вытирать фекалии.

По словам одного очевидцев происшествия, такое периодически случается. На место вызвали полицию.

Ранее в алтайском селе полицейские посмеялись над гуляющим голышом мужчиной и проехали мимо.

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