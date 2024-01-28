29 января
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Происшествия

В Барнауле зарезали музыканта Тему Алтайского

Накануне в телеграм-канале «Инцидент Барнаул» появилось сообщение о гибели музыканта Артема Башкеева, известного как Тема Алтайский. Ему было 34 года.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Музыкант скончался от ножевого ранения, указывает "МК".

По словам пользователей паблика, Артема убил его товарищ. Подозреваемого в убийстве задержали. Ведется разбирательство. Предварительно, делом занимается военная прокуратура.

У погибшего остались жена и дети.

Тема Алтайский родился 9 сентября 1989 года.

Ранее умер алтайский Пухляш из Little Big. Дмитрий Красилов умер в квартире в Москве.

Известно, что накануне танцор жаловался на плохое самочувствие.

Красилов родился в 1994 году в Заринске Алтайского края. Известность получил после съемок в YouTube-шоу и в клипе Little Big на песню Uno.

Похоронен в Заринске.

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