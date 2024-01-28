В Барнауле зарезали музыканта Тему Алтайского

Музыкант скончался от ножевого ранения, указывает "МК".
По словам пользователей паблика, Артема убил его товарищ. Подозреваемого в убийстве задержали. Ведется разбирательство. Предварительно, делом занимается военная прокуратура.
У погибшего остались жена и дети.
Тема Алтайский родился 9 сентября 1989 года.
Ранее умер алтайский Пухляш из Little Big. Дмитрий Красилов умер в квартире в Москве.
Известно, что накануне танцор жаловался на плохое самочувствие.
Красилов родился в 1994 году в Заринске Алтайского края. Известность получил после съемок в YouTube-шоу и в клипе Little Big на песню Uno.
Похоронен в Заринске.
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