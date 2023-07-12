В Барнауле заметили плывущий по Оби труп человека

Плывущий по течению Оби труп заметили барнаульцы 11 июля, сообщают очевидцы в сообществе Barnaul 22 .

Как сообщили свидетели, тело проплывало ниже Старого моста, когда его увидели.

Люди оперативно обратились в полицию и предоставили отснятые кадры. Между тем труп уплыл дальше по реке.

По словам очевидцев, тело также видел мужчина, рыбачивший на лодке, но он ничего не предпринял.

Барнаульцы в сети не осудили его, признавшись, что вряд ли кто-то в его ситуации нырнул бы за трупом, несмотря на сочувствие к возможным близким погибшего.

Известно, что дальше по Оби стоял земснаряд. Очевидцы понадеялись, что им удалось выловить тело.

Официальной информации по данному происшествию пока нет.

Ранее в Новокузнецке утонул водолаз. Известно, что погибший 53-летний мужчина приехал на местную реку для занятий глубоководным плаваньем.