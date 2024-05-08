В Барнауле задержали мужчину, пристававшего к женщинам и детям

Тревогу забили в местных общедомовых чатах. По словам очевидцев, на одной из детских площадок хватал за руку девочку, тащил ее и приставал.

Также преступник пытался пройти в подъезд вслед за женщиной. Но после вопроса о том, к кому он идет, поспешно скрылся. Этот момент попал на камеру домофона, жильцы обратились в полицию.

Вскоре полиция установила личность подозрительного мужчины. Его задержали.

Ранее сообщалось, что в Барнауле неизвестный пристает к людям на трамвайной остановке.

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