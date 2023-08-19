20 августа
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Происшествия

В Барнауле в ТРЦ GALAXY сработала пожарная тревога (обновлено)

Социальные сети сообщают, что в торговом центре GALAXY сработала пожарная тревога.

Эвакуация из ТРЦ Galaxy
Эвакуация из ТРЦ Galaxy
Инцидент Барнаул

Причины срабатывания пожарной тревоги неизвестны. Всех посетителей ТРЦ оперативно эвакуировали.

Очевидцы сообщают, что после оповещения в торговом центре отключили свет, а интернет пропал.

Обновлено в 16:35.

По словам очевидцев, возгорание произошло на фудкорте. Пострадавших и повреждений нет. На данный момент всех посетителей запустили обратно внутрь.

Это не первый случай эвакуации людей из торгового центра. Ранее в Барнауле в один день поступили сообщения об эвакуации из ТРЦ "Пионер" и "Галактика" - в обоих случаях людей вывели из здания, правоохранители проверили центры, а позже всех запустили назад.

Проверки торговых площадок показывали, что анонимные сообщения каждый раз были ложными. Полиция Ивановской области выяснила, что их оставлял 18-летний житель Алтайского края. Его задержали.

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