В Барнауле ушли из дома и не вернулись два мальчика в темных куртках (обновленно)

Астафьев Игорь, 9 лет. Особые приметы: рост 120 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые.
Одежда: темно-синяя куртка, темно-синие джинсы, кроссовки разноцветные, салатовая шапка.
В Барнауле ушли из дома и не вернулись два мальчика в темных куртках.
«ЛизаАлерт»
Астафьев Денис Дмитриевич, 14 лет. Особые приметы: рост 160 см, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-голубые.
Одежда: черная куртка, черные спортивные штаны, черные кроссовки с белой подошвой, черная шапка.
Найдены, живы.