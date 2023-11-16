В Барнауле собака напала на ребенка возле лыжной базы — это уже второй случай там за пару недель

Бродячий пес напал на девочку в районе лыжной базы на ул. Кутузова, 10а 16 ноября, сообщают читатели altapress.ru. Там же находится барнаульская федерация биатлона, где занимаются дети.

Пострадавшего ребенка родители отвезли в травмпункт, о ее состоянии пока неизвестно.

О ситуации рассказали родители, чьи дети ходят на биатлон. По их словам, стая в этом районе обитает давно и насчитывает три-пять собак. Отмечается, что на некоторых из них были бирки. То есть когда-то их уже отлавливали.

Нападают они только на тех, кто идет один, причем делают это со спины. Так, по крайней мере, случилось со второй жертвой.

Первой стала 14-летняя девочка, и случилось это совсем недавно — пару недель назад. Ее животные повалили на землю и начали кусать. В травмпункте подтвердили следы от зубов.

Причем территория не заброшенная и не пустынная, а вполне оживленная. Там постоянно ходят студенты к лыжной базе АлтГТУ, рядом частный сектор.

Также родители отметили, что по соседству стоит новый жилой комплекс, через который раньше было очень удобно, а главное безопасно ходить прямо от остановки. Однако со временем территорию оградили и закрыли, а охранники якобы даже кричат на детей, чтобы те обходили ЖК стороной.

Между тем стая собак образовалась и около детской школы искусств №6. Животные там тоже чипированы, но дети все равно боятся ходить в школу.