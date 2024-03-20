В Барнауле самостоятельно открылся «фонтан»

Таким образом вода обливает проезжающие мимо машины.
Причина образования потока воды уточняется.
Ранее сообщалось, что в Барнауле произошло ДТП. Сбили пешехода.
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Фонтан образовался под мостом на пр. Строителей, сообщает «Инцидент Барнаул».
Таким образом вода обливает проезжающие мимо машины.
Причина образования потока воды уточняется.
Ранее сообщалось, что в Барнауле произошло ДТП. Сбили пешехода.
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