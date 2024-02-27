В Барнауле раздетый парень бегал по улице с окровавленным ножом

Днем жители Барнаула заметили парня, который бегал в одних шортах по ул. Матросова с окровавленным ножом.

В это время правоохранители на той же улице нашли тело убитого 18-летнего парня, сообщает "Инцидент Барнаул".

Пострадавший умер в результате множественных ножевых ранений. Как установило следствие, трое молодых людей употребляли наркотики на квартире, в ходе чего один из парней нанес потерпевшему множественные ножевые ранения.

Преступник, который проживал в этой квартире, выбежал на улицу в одних шортах с орудием убийства, там его и задержали.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Следователями проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и причастности молодого человека к совершению особо тяжкого преступления.

Ранее сообщалось, что девочку, которая пропала в Новосибирске и числилась убитой, нашли в Подмосковье. Она жива.

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