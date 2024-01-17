В Барнауле проводят проверку по факту массового ДТП

Сегодня, 17 января, на Павловском тракте произошло массовое ДТП с участием пяти машин. Об этом пишет ГУ МВД по Алтайскому краю.

Известно, что мужчина 1963 года рождения был за рулем LADA Granta. При выезде со двора на Павловский тракт не уступил автомобилю, который двигался по главной дороге, и столкнулся с Opel Astra.

После этого LADA Granta отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с тремя автомобилями: LADA Granta, LADA Priora и Toyota FunCargo.

В ДТП пострадало три человека: водитель автомобиля LADA Granta и его пассажир. Также пассажир первой LADA Granta. Всем оказали медицинскую помощь.

Сотрудники полиции проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае случилось массовое ДТП. Один автомобиль улетел в кювет.

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