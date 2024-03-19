В Барнауле произошло ДТП. Сбили пешехода

Авария произошла возле заправки Газпром на пешеходном переходе.
Состояние пострадавшего уточняется.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае произошло серьезное ДТП. Чудом обошлось без жертв.
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Утром 19 марта на ул. Попова в Барнауле сбили пешехода, сообщает «Инцидент Барнаул».
Авария произошла возле заправки Газпром на пешеходном переходе.
Состояние пострадавшего уточняется.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае произошло серьезное ДТП. Чудом обошлось без жертв.
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