В Барнауле произошло ДТП на мосту на Новом рынке

Очевидцы сообщают, что движение по мосту затруднено.
Подробности неизвестны.
Ранее altapress.ru рассказывал, что четвероклассники пытались ограбить кассу на автовокзале.
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На Новом рынке в Барнауле произошло ДТП. Об этом пишет «Инцидент Барнаул».
Очевидцы сообщают, что движение по мосту затруднено.
Подробности неизвестны.
Ранее altapress.ru рассказывал, что четвероклассники пытались ограбить кассу на автовокзале.
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