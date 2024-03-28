30 марта
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

В Барнауле поймали курьеров-закладчиков с тяжелыми наркотиками

В Барнауле задержали двух парней из другого государства, которые работали курьерами и закладывали наркотики. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Наручники. Преступление. Криминал.
Наручники. Преступление. Криминал.
CC0

Подозреваются мужчины 2000 и 2001 годов рождения. Они работали курьерами-закладчиками и распространяли тяжелые наркотики.

Экспертиза показала, что в упаковках было около девяти гр героина и 12 гр метадона.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ — покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

По данной статье предусмотрено наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. Также проверят, законно ли мужчины находятся на территории России.

Ранее сообщалось, что более 7 кг запрещенных веществ изъяли у наркокурьеров сразу в трех регионах.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость