В Барнауле парень выпал из окна многоэтажки и разбился насмерть

Из окна многоквартирного дома в Барнауле выпал парень.

На вид погибшему было порядка 25 лет, сообщается в паблике «Инцидент Барнаул».

Вероятно, он выпал с пятого этажа, пишет "МК". На месте ЧП работали экстренные службы.

Другие подробности не сообщаются.

Ведется разбирательство.

Ранее россиянка выжила после падения с восьмого этажа.

Девушка поступила в больницу с ушибом головного мозга, множественными переломами и разрывом печени.

Ее жизнь удалось спасти. Спустя месяц после падения состояние пациентки стабилизировалось. Но ходить она пока не может, ей назначили консультацию врача-нейрохирурга.