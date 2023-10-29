31 октября
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Происшествия

В Барнауле парень выпал из окна многоэтажки и разбился насмерть

Из окна многоквартирного дома в Барнауле выпал парень.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
СС0

На вид погибшему было порядка 25 лет, сообщается в паблике «Инцидент Барнаул».

Вероятно, он выпал с пятого этажа, пишет "МК". На месте ЧП работали экстренные службы.

Другие подробности не сообщаются.

Ведется разбирательство.

Ранее россиянка выжила после падения с восьмого этажа.

Девушка поступила в больницу с ушибом головного мозга, множественными переломами и разрывом печени.

Ее жизнь удалось спасти. Спустя месяц после падения состояние пациентки стабилизировалось. Но ходить она пока не может, ей назначили консультацию врача-нейрохирурга.

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