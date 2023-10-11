11 октября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

В Барнауле насмерть сбили пешехода

Водитель иномарки наехал на мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает "Инцидент Барнаул".

Полиция ночью. ДТП.
Полиция ночью. ДТП.
vedtver.ru

На ул. Власихинской 57-летний водитель Toyota Vista сбил 50-летнего пешехода.

От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Ранее на трассе Барнаул-Новосибирск произошло смертельное ДТП.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость