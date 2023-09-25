26 сентября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

В Барнауле на улице обнаружили второй труп за день

На Социалистическом проспекте рядом с магазином "Мария-ра" скончался человек.

Полиция ночью. ДТП.
Полиция ночью. ДТП.
vedtver.ru

Возле магазина лежит тело женщины, его накрыли простыней.

На месте происшествия работает полиция.

Напомним, что это уже второй случай за день. Ранее сообщалось, что на пересечении ул. Антона Петрова и Матросова умер человек.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость