В Барнауле на празднике детей накормили просрочкой

Участница сообщества рассказала, что 31 августа пришла на праздник с двумя детьми, который устроили администрация Индустриального района и управляющая компания ПКС.
После выступления с речью депутата Струченко начали раздавать сладкие подарки детям, но не всем хватило. Младший ребенок участницы сообщества начал плакать, но соседский мальчик поделился с ним конфеткой.
Все сладости поделила пополам между братьями, после чего женщина обратила внимание на чат района, в котором писали, что продукты просрочены. Действительно, просрочка была на месяц, а у других жильцов даже на 8 и 9 месяцев.
"Оказывается, мальчик постарше сразу обратил внимание на просроченные конфеты и подошел к аниматору, мол, просрочено, она ответила: что нам дали, то и раздаем. Как выяснилось, депутат поручил это ПКС, а те, видимо, решили сэкономить и купили, что подешевле", - сказала женщина.
Ранее врач назвала продукты, которые можно есть даже после истечения срока годности.